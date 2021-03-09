Псковские археологи показали зарисовки керамики

15:04, 09 марта 2021, ПАИ

Зарисовки керамики показали псковские археологи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном Археологическом центре.

Археологи отметили, что один из важнейших этапов создания научного отчёта о раскопках – это процесс зарисовки керамики.

«Фрагменты посуды разбираются, моются, сушатся и заворачиваются в крафт-бумагу. Они послужат одной из основ для датирования культурных напластований и комплексов», - отметили специалисты.

Зимой специалисты зарисовывают глиняные кусочки-фрагменты венчиков, орнаментированные стенки.

«Придёт время, и рисунки будут сведены в керамические таблицы и попадут в отчёт», - добавили археологи.