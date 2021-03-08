Сильнейших полицейских-гиревиков выбрали в Пскове

15:54, 09 марта 2021, ПАИ

В Пскове прошли лично-командные соревнования по гиревому спорту среди коллективов физической культуры УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Ставшие традиционными состязания, организованные в рамках Спартакиады УМВД России по Псковской области, проходили в пяти весовых категориях — до 63 килограммов, до 68 килограммов, до 73 килограммов, до 85 килограммов и свыше 85 килограммов. Победителей определяли как в личном, так и в командном зачете. Помериться силами в зале учебно-спортивного центра УМВД собрались более 60 представителей различных подразделений и служб аппарата управления и территориальных органов внутренних дел на районном уровне.

В командном зачете первые три места завоевали коллективы физической культуры ОМВД России по городу Великие Луки, МО МВД России «Бежаницкий» и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. В личном первенстве сильнейшими в своих весовых категориях стали В. В. Щока (Великолукский район), А. Е. Быстров (Бежаницы), С. Ф. Филимонов (Опочка), Р. Ф. Наврузбеков (Великие Луки) и В. С. Иванов (УКОН).