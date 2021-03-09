Сильный снегопад ожидается в Псковской области ночью 10 марта

15:54, 09 марта 2021, ПАИ

Сильный снегопад ожидается местами по Псковской области и в Пскове ночью 10 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При снегопаде населению рекомендуется воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, ставить машину в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи), остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла и других источников опасности.