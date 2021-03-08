Дни православной книги пройдут в Пскове

16:06, 09 марта 2021, ПАИ

В Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) традиционно пройдут Дни православной книги. Праздник отмечается в России 14 марта и приурочен к дате выпуска первой печатной книги на Руси - «Апостола» Ивана Федорова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

11 марта в 12:00 состоится открытие выставки книг о православии, на которой будут представлены труды святых отцов Иоанна Кронштадтского, Николая Гурьянова и Иоанна Крестьянкина, жития Сергия Радонежского, Трифона Печенегского и других русских святых. Также посетители смогут познакомиться с наиболее известными произведениями художественной православной литературы. Среди них полюбившиеся читателям «Несвятые святые» архимандрита Тихона Шевкунова, «Небесный огонь и другие рассказы» Олеси Николаевой, дилогия Александра Сегеня «Поп» и «Закаты».

Представитель межрегиональной общественной организации духовного просвещения «Православная молодежь» Маргарита Жемчужина расскажет о проекте «Тайны псковских храмов», осуществляемом при поддержке «Молодежного ТВ» Пскова. Его авторы снимают видеоролики об архитектурном наследии Псковской области, в том числе об истории самых известных церквей.

На мероприятии будут представлены электронные коллекции президентской библиотеки, посвященные истории православия и православной культуре, в том числе материалы о Псковском крае и его месте в истории духовной культуры.

14 марта в 13:00 протоиерей храма святых Константина и Елены Роман Ледин расскажет о главной книге всех православных верующих людей – Библии. Речь пойдет об исторических и стилистических особенностях Ветхого и Нового Завета.

Выставка православной литературы будет работать с 11 по 14 марта. Ее можно посетить по режиму работы библиотеки. Вход на мероприятия свободный.