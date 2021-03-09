Умерла председатель ТИК Красногородского района Евдокия Григорьева
На 75-м году жизни скончалась председатель территориальной избирательной комиссии Красногородского района Евдокия Григорьева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
«Избирательная комиссия Псковской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Евдокии Ивановны. Светлая память», – сказали в облизбиркоме.
Евдокия Григорьева возглавляла ТИК Красногородского района с марта 2020 года.