В Псковской области 287 школьников переведены на дистанционку из-за COVID-19

16:14, 09 марта 2021, ПАИ

По состоянию на 9 марта в Псковской области из-за COVID-19 закрыты 14 классов в 14 школах, 287 учеников переведены на дистанционное обучение. В детских садах на карантине по коронавирусу находятся 8 групп в 6 дошкольных учреждениях, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В связи с заболеваемостью ОРВИ закрыты 2 класса в 2 школах. В детских садах на карантине 8 групп в 6 учреждениях. На сегодняшний день в регионе нет ни одной школы, полностью закрытой на карантин из-за коронавируса или ОРВИ.