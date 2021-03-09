XIII Международный салон «Комплексная безопасность – 2021» пройдет в Московской области

16:38, 09 марта 2021, ПАИ

С 12 по 16 мая в городе Кубинка Московской области пройдет XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2021». Организаторами мероприятия являются МЧС России и МВД России. На площадке салона будут продемонстрированы новые разработки и достижения в области обеспечения безопасности, а участники смогут установить новые деловые контакты и поделиться опытом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

С 12 по 15 мая основная площадка салона впервые развернется в конгрессно-выставочном центре «Патриот». 16 мая в рамках демонстрационной программы на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России пройдет международное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, а также представителей корпуса сил СНГ.

В рамках научно-деловой программы салона запланировано проведение свыше 60 общественно значимых конгрессно-выставочных мероприятий.

В салоне примут участие производители оборудования и разработчики технологий в сфере безопасности, представители учебных и научных организаций, СМИ и популярные блогеры.

Посетители салона станут зрителями финала соревнований «Человеческий фактор» и состязания за звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте», а для детей и молодежи предусмотрены различные мастер-классы. Зрелищную часть салона дополнит «Пожарный олимп» – полоса выживания в стиле кроссфит и всероссийский робототехнический фестиваль.

Познакомиться с подробной программой мероприятия и оставить заявку на участие можно на сайте салона.