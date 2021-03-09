Дорогу Печоры – Лидва – Лавры в Печорском районе отремонтируют в этом году по нацпроекту БКАД

16:42, 09 марта 2021, ПАИ

Дорогу Печоры – Лидва – Лавры в Печорском районе отремонтируют в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект вошёл в план ремонта в составе Псковской городской агломерации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Средства на приведение дороги в нормативное состояние выделены из областного и федерального бюджетов в объёме 26,5 млн рублей. По итогам электронного аукциона подрядной организацией определено ООО «Эгле». Контракт со сроком исполнения до 15 октября заключён с администрацией Печорского района.

Основная задача ремонта состоит в устранении дефектов и восстановлении элементов дороги без затрагивания конструктивных и других характеристик объекта. Ведомость предусматривает срезку поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин фрезерованным асфальтоматериалом, установку пластиковых сигнальных столбиков и дорожных знаков.

Протяженность участка составляет 3 километра 135 метров. Он начинается в деревне Лавры и идёт по направлению к деревне Лидва. Ещё 445 метров дороги приведут в порядок за счёт субсидий областного бюджета. На эти цели в региональном дорожном фонде предусмотрено более 4 млн рублей. Таким образом, трасса будет обновлена на всем её протяжении.

Дорога Печоры – Лидва – Лавры в Печорском районе относится к IV категории дорог. Имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием, ширина проезжей части – 5,5 метра.

В общей сложности благодаря нацпроекту БКАД в Печорском районе в этом году приведут в порядок около 7,6 километра дорог. В перечень объектов вошли дорога Печоры – Лидва – Лавры и 5 улиц: № 1 в деревне Залесье, Совхозная в Печорах, Советская в деревне Новый Изборск, Школьная и Комсомольская в деревне Лавры. На эти цели направлено более 64 млн рублей из федерального и областного бюджетов.