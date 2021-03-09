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Общество

Выездной приём проведут специалисты регоператора в Острове

12 марта в Острове специалисты регоператора проведут выездные приемы юридических и физических лиц по вопросам заключения договоров на услугу по вывозу ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Приемы будут вести менеджер по работе с юридическими лицами, а также специалист абонентского отдела, к которому смогут обратиться физические лица.

В ходе выездного приема предприниматели, представители бюджетных и коммерческих организаций могут получить консультацию по заключению договора с регоператором на услугу по обращению с ТКО, сдать документы, осуществить оперативную проверку документов специалистами на правильность заполнения, перезаключить или заключить новый договор.

Жители могут заключить индивидуальный договор на услугу по обращению с ТКО, а также обратиться за перерасчетом, предоставить необходимые документы, получить консультацию.

По вопросу перерасчета физическим лицам приходить на прием следует с необходимыми документами (выписка из лицевого счета по адресу регистрации и документ, подтверждающий право собственности (копия), либо выписка из ЕГРН). Заявление на перерасчет можно будет заполнить на месте.

12 марта выездной прием специалистов регоператора состоится в Острове по адресу: улица Карла Маркса, 81. Прием будет вестись с 11:00 до 16:00.

Контактные телефоны: 8-981-350-09-72 (для юридических лиц); 8-911-690-15 -81 (для физических лиц).

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