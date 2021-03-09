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Деятели культуры, писатели, друзья Валентина Курбатова приехали в Псков проститься с ним
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Общество

Деятели культуры, писатели, друзья Валентина Курбатова приехали в Псков проститься с ним

Проститься со скончавшимся российским писателем, литературным критиком Валентином Курбатовым в Псков приехали его друзья, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В Пскове находится советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырёв, директор Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, писатель и историк литературы Павел Фокин, писатели Алексей Варламов и Евгений Водолазкин.

По информации Псковского агентства информации, проститься с Валентином Курбатовым в Псков приедут директор Исаакиевского собора Юрий Мудров и писатель Александр Сёмочкин.

Валентин Курбатов скончался 6 марта на 82-м году жизни. Прощальная церемония пройдёт 10 марта в 10:00 в храме Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы в Кузнецах (Октябрьский проспект, 9).

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