Умер Валентин Курбатов

15:12, 06 марта 2021, ПАИ

Советский и российский литературный критик, литературовед, писатель Валентин Яковлевич Курбатов ушёл из жизни сегодня, 6 марта. Об этом Псковскому агентству информации сегодня сообщил директор объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

Валентин Курбатов, член Союза писателей России, Президентского Совета по культуре, лауреат Государственной премии Российской Федерации, умер на восемьдесят втором году жизни.

Как передал собеседник ПАИ, Валентину Яковлевичу стало плохо на улице. Его не стало два часа назад.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года в город Салаван Куйбышевской области.

Свои первые заметки он делал еще в школьных рукописных журналах, учась в школе № 9 города Чусовой Пермской области. В 1959 году был призван на Северный флот. К этому времени относятся первые публикации Валентина Курбатова в газете «Комсомолец Заполярья».

После демобилизации в 1962 году приехал в Псков, где начал работать корректором в районной газете Псковского района «Ленинская искра», в 1965 году — в областной молодежной газете «Молодой ленинец» корреспондентом. В этот период окончил Государственный институт кинематографии (ВГИК) по курсу киноведения.

Публикации Курбатова печатаются в журналах «Москва», «Наш современник», «Урал», «Иностранная литература», «Север», газетах «Культура», «Литературное обозрение», «Литературная газета».

С 1999 года Валентин Курбатов — член Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов, редколлегий журнала «Литературная учеба», «День ночь», редсовета журнала «Роман-газета XXI века», общественного совета журнала «Москва». С 2006 года — член Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, с 2012 года — член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Также Валентин Курбатов — член правления Союза писателей России.

Валентин Курбатов — лауреат премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды лауреат премии администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награжден медалью Пушкина, а в 2016 стал обладателем еще одной государственной награды — ордена Дружбы. В 2020 году Президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства.

Напомним, Валентин Курбатов был членом почётного жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в 2020 году.

Коллектив Псковского агентства информации выражает соболезнования родным и близким Валентина Яковлевича Курбатова.