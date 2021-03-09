0
17:28
Кафе «Публика» горело в Великих Луках
16:41
Публикуем видео с места серьёзного ДТП в Пскове
16:14
Два человека попали в больницу после серьёзного ДТП в Пскове
10:08
Публикуем видео с места возгорания грузового автомобиля в Псковском районе
09:57
Грузовой автомобиль загорелся в Псковском районе
19:52
Псковичи спасли щенка, запертого в автомобиле без воды и еды
16:30
Автомобиль съехал в кювет в Печорском районе
Еще новости
Происшествия

Кафе «Публика» горело в Великих Луках

  • Пожар в кафе «Публика»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
  • Пожар в кафе «Публика»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
  • Пожар в кафе «Публика»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
  • Пожар в кафе «Публика»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
  • Пожар в кафе «Публика»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
  • Пожар в кафе «Публика»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
  • Пожар в кафе «Публика»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
  • Пожар в кафе «Публика»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
  • Пожар в кафе «Публика»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».

9 марта в Великих Луках на улице Краснофлотская набережная, 1 произошло возгорание в кафе «Публика». Об этом сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Возгорание уже локализовано прибывшими пожарными, сейчас идет проливка кровли. Сотрудники бара утверждают, что посетителей на момент возгорания не было. Кафе в тот момент было еще закрыто. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

Жертв и пострадавших нет. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Здание не сильно пострадало, пожар не затронул внутренние помещения заведения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Кафе «Публика» горело в Великих Луках
09 марта 2021
Кафе «Публика» горело в Великих Луках
Публикуем видео с места серьёзного ДТП в Пскове
09 марта 2021
Публикуем видео с места серьёзного ДТП в Пскове
Два человека попали в больницу после серьёзного ДТП в Пскове
09 марта 2021
Два человека попали в больницу после серьёзного ДТП в Пскове
Публикуем видео с места возгорания грузового автомобиля в Псковском районе
09 марта 2021
Публикуем видео с места возгорания грузового автомобиля в Псковском районе
Грузовой автомобиль загорелся в Псковском районе
09 марта 2021
Грузовой автомобиль загорелся в Псковском районе
Псковичи спасли щенка, запертого в автомобиле без воды и еды
08 марта 2021
Псковичи спасли щенка, запертого в автомобиле без воды и еды
Автомобиль съехал в кювет в Печорском районе
08 марта 2021
Автомобиль съехал в кювет в Печорском районе
Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где два автомобиля съехали в кювет
08 марта 2021
Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где два автомобиля съехали в кювет

Идет загрузка...