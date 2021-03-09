Кафе «Публика» горело в Великих Луках
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
9 марта в Великих Луках на улице Краснофлотская набережная, 1 произошло возгорание в кафе «Публика». Об этом сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
Возгорание уже локализовано прибывшими пожарными, сейчас идет проливка кровли. Сотрудники бара утверждают, что посетителей на момент возгорания не было. Кафе в тот момент было еще закрыто. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.
Жертв и пострадавших нет. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Здание не сильно пострадало, пожар не затронул внутренние помещения заведения.