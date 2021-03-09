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Общество

«Псковжилстрой» стал лидером по объему ввода жилья в 2020 году

Фото предоставлено компанией

По объёму вводу жилья в эксплуатацию «Псковжилстрой» по итогу 2020 года занял первое место. Награждение дипломом состоялось 9 марта в Москве на крупной строительной выставке, сообщил генеральный директор компании Владислав Абрамов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Выставку открыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Диплом «Псковжилстрой» получил от президента Торгово-промышленной палаты Республики Коми Юрия Колмакова и президента Всероссийской ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья»

  • «Псковжилстрой» занял первое место по объёму ввода жилья в эксплуатацию
    Фото: предоставлено компанией
  • «Псковжилстрой» занял первое место по объёму ввода жилья в эксплуатацию
    Фото: предоставлено компанией
  • «Псковжилстрой» занял первое место по объёму ввода жилья в эксплуатацию
    Фото: предоставлено компанией
  • «Псковжилстрой» занял первое место по объёму ввода жилья в эксплуатацию
    Фото: предоставлено компанией
  • «Псковжилстрой» занял первое место по объёму ввода жилья в эксплуатацию
    Фото: предоставлено компанией
  • «Псковжилстрой» занял первое место по объёму ввода жилья в эксплуатацию
    Фото: предоставлено компанией
  • «Псковжилстрой» занял первое место по объёму ввода жилья в эксплуатацию
    Фото: предоставлено компанией

«Конечно, приятно, молодцы, спасибо, что заметили нашу работу. Это наш коллектив добился таких успехов», - отметил Абрамов.

За минувший год компания ввела в эксплуатацию 32 517 квадратных метров жилья.

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