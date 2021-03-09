0
18:40
«Псковжилстрой» стал лидером по объему ввода жилья в 2020 году
18:15
Псковские полицейские получили награды премии «Народное признание - 2020»
18:10
Евгений Водолазкин: Валентин Курбатов был человек блестящего ума и огромных знаний
17:25
Владимир Толстой: Валентин Курбатов умел любить всех
16:50
Деятели культуры, писатели, друзья Валентина Курбатова приехали в Псков проститься с ним
16:40
В мире людей и собак: известный кинолог дала псковичам советы по воспитанию животных
16:30
Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах
Еще новости
Общество

Какие подарки дарили жители Северо-Запада на 23 февраля и 8 марта

Самыми популярными подарками ко Дню защитника отечества и Международному женскому дню стали умные часы и браслеты. Продажи этих гаджетов выросли почти в три раза по сравнению с обычным днём, сообщают аналитики «МегаФон Ритейл», которые изучили покупательский спрос в фирменной рознице и интернет-магазине на Северо-Западе.

Самые желанные модели умных часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые выбирали в подарок, сейчас в тренде зеленый, розовый и серый цвета.

В топ-5 популярных гаджетов также попали роутеры и моноподы, спрос на которые вырос почти вдвое. Замыкают рейтинг видеорегистраторы в подарок на 23 февраля и зарядные устройства на 8 марта. Их покупали в полтора раза чаще перед праздниками.

А те, кто решил подарить смартфон, чаще всего выбирали модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также пользовались популярностью. Растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro.

«Ежегодно в преддверии 23 февраля и 8 марта мы наблюдаем рост продаж гаджетов в наших салонах связи. В этом году популярность смартфона как подарка заметно снизилась и уступила лидирующие позиции различным смарт-девайсам: от зарядных устройств до аксессуаров.  Наибольшим спросом у жителей региона пользовались устройства в ценовом диапазоне от 15 до 20 тысяч рублей, который растет сейчас наиболее активно», - говорит Александр Долгих, директор Псковского отделения МегаФона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

«Псковжилстрой» стал лидером по объему ввода жилья в 2020 году
09 марта 2021
«Псковжилстрой» стал лидером по объему ввода жилья в 2020 году
Псковские полицейские получили награды премии «Народное признание - 2020»
09 марта 2021
Псковские полицейские получили награды премии «Народное признание - 2020»
Евгений Водолазкин: Валентин Курбатов был человек блестящего ума и огромных знаний
09 марта 2021
Евгений Водолазкин: Валентин Курбатов был человек блестящего ума и огромных знаний
Владимир Толстой: Валентин Курбатов умел любить всех
09 марта 2021
Владимир Толстой: Валентин Курбатов умел любить всех
Деятели культуры, писатели, друзья Валентина Курбатова приехали в Псков проститься с ним
09 марта 2021
Деятели культуры, писатели, друзья Валентина Курбатова приехали в Псков проститься с ним
Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах
09 марта 2021
Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах
Сильный снегопад ожидается в Псковской области ночью 10 марта
09 марта 2021
Сильный снегопад ожидается в Псковской области ночью 10 марта
Фильм памяти Валентина Курбатова покажут на канале «Культура» 9 марта
09 марта 2021
Фильм памяти Валентина Курбатова покажут на канале «Культура» 9 марта

Идет загрузка...