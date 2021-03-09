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Общество

В России выпустили золотую и серебрянную монеты в честь 800-летия Александра Невского

Новую монету выпустят в России в честь Александра Невского


Центробанк выпустил памятные монеты в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, сообщается на сайте регулятора.

Монеты из золота и серебра поступят в обращение 10 марта. Они будут номиналом 3 и 100 рублей. Выпустят их в рамках серии «Исторические события».

На лицевой стороне монет будет рельефное изображение Государственного герба РФ. На оборотной стороне серебряной монеты – рельефное изображение князя Александра Невского в доспехах верхом на коне под развевающимся знаменем на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений. Слева будет православный храм, справа – вооружённое войско, внизу по окружности расположится надпись: «Александр Невский». Монета выйдет тиражом три тысячи штук.

На оборотной стороне золотой монеты расположится рельефное изображение монумента «Ледовое побоище» на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы средневекового Пскова. Внизу по окружности будет надпись: «Александр Невский». Монета выйдет тиражом одна тысяча штук.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/09032021/155790?utm_source=CopyBuf

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