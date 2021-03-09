Иван Старыш: Сейчас выходить на лёд в городской черте Пскова нельзя!

19:30, 09 марта 2021, ПАИ

В Пскове с 5 марта запретили выход на лёд. Соответствующее распоряжение подписала администрация города. Неужели лёд стал таким тонким? Насколько оправданно это решение? Такими вопросами задались журналисты радиостанции «Седьмое небо». На вопросы ответил государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Иван Старыш:

– Решение о запрете выхода на лёд обоснованно. Сейчас постоянно проводятся ледовые разведки, и уже имеются промоины под железнодорожным мостом реки Черёхи, и есть большая промоина на реке Мирожке, небольшая промоина в устье реки Псковы. Поэтому иллюзий строить не нужно. Три недели была оттепель. Лёд разрушался. Идёт снег и присыпает ледовые промоины и слабые места. Перепады ночных и дневных температур не прибавляют льду крепости. Когда люди начинают выходить на водоём, может случиться несчастье.

В черте города на лёд выходить нельзя. Везде выставляются в городе аншлаги. Там, где были места массового перехода, выставим их дополнительно.

А ещё доводим до сведения в школах об опасности выхода на лёд. Приходим и рассказываем ученикам, что в пылу игры у водоёма может произойти выход на лёд и трагедия. Будет осуществляться патрулирование вдоль реки Великой, а если понадобится, то и вдоль Псковы. Будем вручать это распоряжение, правила безопасности. Будем убеждать. Главное, чтобы люди остались в живых. Есть штрафные санкции. Если будет дежурить комиссия по чрезвычайным ситуациям из администрации, то они могут наложить штраф.









