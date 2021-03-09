Дедовическую поликлинику отремонтируют полностью в 2022 году

19:53, 09 марта 2021, ПАИ

Ремонт поликлиники, а также коммуникаций во всех трёх зданиях Дедовичской районной больницы запланирован на 2022 год. Об этом пишет официальный телеграм-канал Псковской области. В этом году будет изготавливаться проектно-сметная документация, которая должна будет пройти госэкспертизу, а также будут выполняться предварительные работы.

В составе Дедовичской районной больницы находится стационар, работают детское, хирургическое и терапевтическое отделения, скорая помощь. В отдельном здании размещается поликлиника и бывшее инфекционное отделение.

Напомним, что в 2019 году в Дедовичской районной больнице по решению губернатора Михаила Ведерникова были отремонтированы два этажа – хирургическое и терапевтическое отделения. Однако ремонт лишь частично затронул инженерные сети, которые сейчас требуют первоочередного обновления.