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Общество

Дедовическую поликлинику отремонтируют полностью в 2022 году

В 2019 году в Дедовической районной больнице ремонтировали терапевтическое и хирургическое отделения

Ремонт поликлиники, а также коммуникаций во всех трёх зданиях Дедовичской районной больницы запланирован на 2022 год. Об этом пишет официальный телеграм-канал Псковской области. В этом году будет изготавливаться проектно-сметная документация, которая должна будет пройти госэкспертизу, а также будут выполняться предварительные работы. 

В составе Дедовичской районной больницы находится стационар, работают детское, хирургическое и терапевтическое отделения, скорая помощь. В отдельном здании размещается поликлиника и бывшее инфекционное отделение.

Напомним, что в 2019 году в Дедовичской районной больнице по решению губернатора Михаила Ведерникова были отремонтированы два этажа – хирургическое и терапевтическое отделения.  Однако ремонт лишь частично затронул инженерные сети, которые сейчас требуют первоочередного обновления.

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