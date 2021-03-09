Марина Гаращенко посетила поликлинику и районную больницу в Дедовичах

20:02, 09 марта 2021, ПАИ





Сегодня председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко посетила Дедовичскую районную больницу, чтобы проверить готовность медорганизации к программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Псковской области.

Марина Гаращенко от и до осмотрела все коммуникации учреждения. Как отмечает главврач, в медучреждении требуется замена всех коммуникаций – водоснабжения и водоотведения, тепловых и канализационных коммуникаций – трёх зданий: стационара, поликлиники и бывшего инфекционного отделения. Также необходим ремонт здания поликлиники.