Полистовский заповедник начал природоохранную акцию «Бумажный бум – 2021»

20:18, 09 марта 2021, ПАИ

Полистовский заповедник при поддержке Управления образования Локнянского района и Бежаницкого молодёжного центра «Юность» объявляет о старте природоохранной акции «Бумажный бум – 2021».

С 26 по 29 апреля приглашаем жителей Локнянского района и с 26 по 30 апреля – жителей Бежаницкого района принять участие в старой доброй традиции сбора макулатуры.

Каждый день из офисов и домов во всей нашей необъятной стране выбрасывается огромное количество бумаги. При правильном обращении и некоторых усилиях со стороны каждого из нас эта бумага может использоваться многократно, спасая тысячи деревьев. Ведь переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 000 литров воды и 1000 кВт электроэнергии, предотвращает выброс 1700 кг углекислого газа.

В акции могут принять участие все желающие: учреждения разного уровня и типа, учащиеся образовательных учреждений и заинтересованные жители Бежаницкого района.

Неделя акции по сбору макулатуры «Бумажный бум» пройдёт с 26 по 30 апреля 2021 г.

Каждый желающий в течение этих дней может принести собранную макулатуру в здание Дома детского творчества, в кб. № 4. К участникам, собравшим более 50 кг, возможен выезд транспорта организаторов (предварительная запись – по телефону 8-900-994-54-04, Екатерина).

Принимается любая бумага, кроме кальки и бугорчатых прокладок для яиц. При сдаче макулатуры коробки необходимо сортировать отдельно от остальной бумаги.

Единый день сбора макулатуры пройдёт 30 апреля с 11:00 до 13:00 возле здания Дома культуры (Смольная ул., д. 14).

Цель акции – возродить традиции сбора макулатуры и сформировать активную гражданскую позицию жителей для защиты и сохранения лесов Псковской области. Все средства, вырученные от сбора макулатуры, пойдут на озеленение посёлка.