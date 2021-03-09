Спасаясь от зубов косаток, пингвин запрыгнул в лодку к туристам

20:44, 09 марта 2021, ПАИ

Туристы Мэтт Карстен и его жена Анна совершали экскурсию по айсбергам в проливе Герлаха в Антарктиде и стали свидетелями удивительного случая, пишет NewsMail со ссылкорй на Sun.

К экскурсионным лодкам подплыла группа хищных китов косаток, и тогда группа туристов заметила в воде одинокого пингвина. На него и охотились косатки, а несчастный пингвин метался между лодок.

Видимо, скоро пингвин сообразил, что с людьми ему всё-таки будет безопаснее, и попытался запрыгнуть в одну из лодок. Но первая попытка была неудачной, и он снова упал в воду. А вот во второй раз пингвину удалось осуществить задуманное — туристы помогли ему забраться на борт.

Косатки, потеряв добычу, быстро уплыли, а пингвин проплыл ещё немного на лодке, спрыгнул в воду и отправился дальше по своим делам.











