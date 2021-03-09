Всероссийский турнир по боксу на Кубок командующего ВДВ прошёл в Пскове

21:35, 09 марта 2021, ПАИ

О Всероссийском турнире по боксу, который проходил в Пскове на Кубок командующего ВДВ и был посвящён памяти 6-й роты, шла речь на радиостанции «Седьмое небо». На связи со студией была организатор турнира Татьяна Кириенко, первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России.

Татьяна Кириенко рассказала, что в Кубке участвовали 80 боксёров из частей и соединений ВДВ, из них трое мастеров международного класса и 30 мастеров спорта России.

11 субъектов были представлены на турнире: Псков, Новороссийск, Иванов, Тула, Ульяновск, Уссурийск, Рязань, Омск, Камышин, Кубинка и так далее.

«Бокс развивается в основном в армии ВДВ. Основной оплот бокса находится в десантном училище в Рязани. Поэтому можно сказать, что это профессионалы бокса.

Военно-воздушные войска выставляют свою команду по боксу на чемпионат России. Это очень ценно. Десантники будут представлять страну на чемпионате мира среди военнослужащих, который пройдёт в Москве с 16 по 26 сентября этого года», – с гордостью сообщила организатор.

Татьяна Кириенко сказала, что спортивный комплекс в Пскове соответствовал регламенту проведения соревнований. Но особенно организатор отметила работу объединённого оргкомитета турнира, куда вошли командование ВДВ, 76-я дивизия, Псковская областная федерация бокса, администрация Псковской области и Федерация бокса России. Благодаря им турнир по боксу прошёл на высоком уровне.

Мероприятие было интересно тем, что спортсмены выполняли нормы на звание мастера спорта.

Кубок завоевала команда Рязанского десантного училища. Бои проходили в шести весовых категориях. Награждали не только спортсменов, но и тренеров. В номинации «Лучший тренер» победил Александр Панин из Пскова.

Сертификаты и награды победителям вручал заслуженный мастер спорта России по боксу Максим Коптяков, который сам до сих является одним из самых титулованных членов сборной команды России.