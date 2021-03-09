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Спорт

ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, обыграв «Спартак»

Красно-синие выиграли со счетом 3:1 Фото Twitter

Московские хоккейные команды ЦСКА и «Спартак» встретились на четвёртом матче первого раунда Кубка Гагарина.

Красно-синие выиграли со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). В ходе матча отличились хоккеист «Спартака» Мартин Бакош на третьей минуте, а также игроки ЦСКА: Антон Слепышев – на 27-й минуте, Брендэн Лайпсик – на 54-й минуте и Иван Телегин – на 60-й минуте.

«Много сил потратили, оборонялись, в середине второго периода включились и третий хорошо провели. Как настраивал игроков? Парни сами всё понимали. Но пока «Спартак» нас не разбудил, мы сами не проснулись», – рассказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Об этом он заявил в беседе со Sportbox.ru.

Главный тренер красно-белых Олег Знарок считает, что команда проиграла из-за отсутствия качественного резерва. «Были хорошие моменты, но с реализацией было не очень хорошо. Естественно, соперник хороший, но дало о себе знать отсутствие длинной лавки в сезоне», – прокомментировал он.

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