144 административных правонарушения дорожного движения зафиксировали полицейские в Невеле за первую неделю марта

23:34, 09 марта 2021, ПАИ

По сообщению ОГИБДД МО МВД «Невельский», за первую неделю марта в зоне ответственности дорожных полицейских выявлено 144 административных правонарушения правил дорожного движения. Об этом напаисала газета «Невельский вестник».

Три водителя задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Совершено одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и один получил тяжёлый вред здоровью.

За аналогичный период марта в Псковской области произошло 19 ДТП, в результате которых пострадали 22 человека, два человека погибли. Сотрудники ГИБДД пресекли 2 204 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. За неделю остановили 35 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, из этого числа три водителя уже ранее привлекались за аналогичное правонарушение.