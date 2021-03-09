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144 административных правонарушения дорожного движения зафиксировали полицейские в Невеле за первую неделю марта

По сообщению ОГИБДД МО МВД «Невельский», за первую неделю марта в зоне ответственности дорожных полицейских выявлено 144 административных правонарушения правил дорожного движения. Об этом напаисала газета «Невельский вестник».

Три водителя задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Совершено одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и один получил тяжёлый вред здоровью.

За аналогичный период марта в Псковской области произошло 19 ДТП, в результате которых пострадали 22 человека, два человека погибли. Сотрудники ГИБДД пресекли 2 204 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. За неделю остановили 35 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, из этого числа три водителя уже ранее привлекались за аналогичное правонарушение.

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