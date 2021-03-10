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Общество

Из-за плохих погодных условий самолёт из Минеральных Вод направили вместо Пскова в Пулково

В 20:07 самолёт направили на запасной аэродром

Самолёт авиарейса Минеральные Воды – Псков из-за плохих погодных условий ушёл на запасной аэродром в Пулково, сообщил официальный телеграм-канал Псковской области.

Самолёт вынужден был из-за погодных условий, метели и плохой видимости направиться на запасной аэродром в Пулково.

«Командир экипажа принял решение, в 20:07 самолёт направили на запасной аэродром, – рассказал генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов. – Этим же рейсом, как только метеорологические условия позволят, пассажиры вернутся из Пулково в наш аэропорт».

Артём Тарасов отметил, что прогнозировать улучшение погодных условий сложно, на данный момент метеослужбы дают прогноз, что до 6 часов утра погода в Пскове не улучшится.

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