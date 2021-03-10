Почти 20 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

08:03, 10 марта 2021, ПАИ

Почти 20 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте и рекомендовал всем остальным последовать их примеру.

С начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 32 831 человек, выздоровели – 21 775. Скончались 186 пациентов.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по единому номеру 122, по телефону call-центра, в регистратуре поликлиники – лично или по телефону. Кроме того, пункт можно посетить и в порядке живой очереди. Вакцинация бесплатна. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.