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Общество

Латвия возобновит авиасообщение с Россией через неделю

С 17 марта Латвия возобновит авиасообщение с третьими странами, в том числе с Россией. Будут разрешены и чартерные рейсы. Такое решение приняло правительство Латвии 9 марта, пишут российские СМИ.

Как сообщил министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс в своем Twitter, при этом сохранится условие о запрете на въезд в Латвию по несущественным причинам.

Авиасообщение Латвии со странами, не входящими в ЕС, было запрещено с начала пандемии коронавируса. Запрет действует с 17 марта 2020 года. Решение о его отмене связывают с тем, что Эстония и Литва разрешают пассажирские перевозки в третьи страны и из них. В результате жители Латвии используют возможности транзита через соседние государства.

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