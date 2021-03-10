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Георгий Василевич: Валентин Курбатов был человеком жизни
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Общество

Георгий Василевич: Валентин Курбатов был человеком жизни

Сегодня, 10 марта, в Пскове состоится прощание с писателем Валентином Курбатовым. Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич рассказал Псковскому агентству информации о дружбе с известным псковичом. 

«В эти дни, когда его нет с нами, до конца не осознаешь весь масштаб потери. Хотя с каждым днём масштаб человека всё яснее и яснее.

Меня с ним связывали 33 года дружбы, и это были счастливейшие времена моей жизни. Во-первых, потому что у него многому можно было учиться как у человека слова. А Курбатов, прежде всего, человек слова устного. И последнее время, когда ему было тяжело говорить, каждое слово переживалось как большое волнение, но все равно всякий раз, слушая его, я открывал для себя что-то новое.

И глубина его высказываний равнялась тем книгам, которые он писал сам. К счастью, у нас сегодня есть возможность их раскрыть. Это и его дневники, и размышления по поводу пушкинского юбилея, это его книги, посвященные друзьям-писателям, русской литературе.

Самое главное, что можно сейчас сказать, в эти первые дни осознания потери, это то, что Валентин Яковлевич был человеком жизни. Он был тем, кто внимательно вслушивался, всматривался в жизнь. Это очень хорошо видно в его дневниках. И находил в каждом прожитом дне событие, которое вечером непременно, каждый раз садясь за стол, записывал, чтобы отдать себе отчёт в прожитом. Каждое мгновение прожитой им жизни это удивительное признание в любви людям, миру, богу. И, безусловно, его глубокая непоказная вера, которая жила, она тоже для нас чрезвычайно важна, важна как пример. Как пример того, что так жить можно и нужно».

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