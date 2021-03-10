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Общество

Псковичей приглашают на службу в ОМОН

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части требуются сотрудники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники требуются в возрасте до 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (8112) 62-05-69, 66-61-12.

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