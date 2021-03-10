Центр Пскова чистят после снегопада
10 марта в уборке дорог и тротуаров от снега в центре Пскова задействованы 3 бригады дорожных рабочих, 4 комбинированных дорожных машины, 4 бобкэта, трактор МТЗ, 3 погрузчика и 3 самосвала для вывоза снега. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на комитет по транспорту.
Проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами, вычищают тротуары, пешеходные переходы, посадочные площадки на остановках, заездные карманы.
Кроме того, работает круглосуточная диспетчерская служба Псковавтодора. Контактные телефоны: +7(8112)29-88-08, +79113904039.