Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова

10:08, 10 марта 2021, ПАИ

На 96-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, композитор Людмила Лядова, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего администратора актрисы Галину Горбенко.

В конце февраля Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом в клиническую больницу № 52 в Москве, позднее её перевели в реанимацию.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие. Самые её популярные песни – «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан», «Ай-люли» и многие другие.