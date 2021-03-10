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Общество

В Пскове иностранца приговорили к лишению свободы за неуважение к суду

В Пскове 38-летнего иностранного гражданина приговорили к лишению свободы за неуважение к суду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В мае 2020 года мужчина, проходящий обвиняемым по уголовному делу о совершении мошеннических действий, находился в зале Псковского городского суда для рассмотрения вопроса о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом он неоднократно высказывался в неприличной и грубой нецензурной форме в адрес следователя органов внутренних дел и своего адвоката.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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