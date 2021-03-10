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Общество

Ремонт в пищеблоках трёх образовательных учреждений провели в Пскове

В Пскове после вмешательства прокуратуры провели ремонт в пищеблоках трёх образовательных учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура города провела с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по региону проверку соблюдения законодательства об образовании. Выяснилось, что в лицее «Развитие» и средней общеобразовательной школе № 9 им. А. С. Пушкина требуется ремонт пищеблока и замена технологического оборудования. А в школе № 13 не хватало посадочных мест для организации питания детей.

В этой связи прокурор города внес в адрес главы администрации муниципального образования представление с требованиями устранения выявленных нарушений закона.

Сейчас в школе № 9 произведён монтаж нового вентиляционного оборудования для пищеблока и ремонт обеденного зала с заменой оконных блоков. В лицее «Развитие» заменили окна и двери в пищеблоке, приобрели оборудование (посудомоечную машину, электрокипятильник, картофелечистку), выполнили проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта. В школе № 13 отремонтировали помещение для устройства второго обеденного зала.

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