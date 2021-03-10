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Общество

Последствия повреждения газопровода устранили в Невеле

«Газпром газораспределение Псков» оперативно устранил последствия повреждения газопровода в Невеле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании. 

4 марта при производстве земляных работ сторонней организацией был поврежден газопровод среднего давления в городе Невеле. Работы производились в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией. В результате происшествия без газа остались 6 городских котельных, 1424 квартиры и 70 частных жилых домов.

На место происшествия незамедлительно выехала аварийная бригада газовой службы. Уже через три часа ремонтные работы на газопроводе были завершены и начат повторный пуск газа на котельные и в жилые дома. Полностью работы по повторному пуску газа были завершены 6 марта.

«Мы обращаемся ко всем организациям и частным лицам: помните, что работы в охранной зоне газопровода следует проводить при наличии письменного разрешения и в присутствии представителя эксплуатирующей организации. Использование землеройной техники рядом с подземными газопроводами запрещено. Повреждение газопровода грозит авариями, взрывами и пожарами, а также значительными финансовыми потерями - виновник оплачивает все затраты, связанные с последующим ремонтом и восстановлением газовой сети», - отметила главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

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