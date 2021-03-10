0
11:28
Дмитрий Ходас: Предприятие «Сибирский гостинец» не производит вредной пищи
11:08
Почти 290 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области
10:54
Более 32,8 тысячи человек заразились коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
10:53
Убегай, а то продам. Псковичи против рекламы
10:37
Павел Фокин: Курбатов – чудо природы, его никто не заменит
10:08
Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова
09:31
Георгий Василевич: Валентин Курбатов был человеком жизни
Еще новости
Общество

«Аванта» предлагает скидки на покупку рециркуляторов для школ и детских садов

Завод медицинского оборудования «Аванта» предлагает скидки на покупку рециркуляторов для образовательных учреждений Псковской области, сообщила Псковскому агентству информации начальник отдела продаж предприятия Юлия Фёдорова. Приобрести рециркуляторы со скидкой можно до 30 апреля 2021 года.

Рециркулятор «Аванта» закрытого типа можно использовать в любом помещении в присутствии людей. Рециркуляторы уничтожают до 99,8 % вредных микроорганизмов и вирусов в минимальный срок. Во всех облучателях установлены безозоновые ультрафиолетовые лампы.

Очень важно для детских учреждений, чтобы рециркулятор работал в правильном режиме.

В этом вам поможет умный рециркулятор от «Аванты». Забудьте о том, что нужно включить и выключить рециркулятор утром и вечером. Рециркулятор будет включаться и выключаться сам по заданному режиму.

Во время урока рециркулятор будет находиться в режиме ожидания, а включаться только на переменах, в будни рециркулятор будет работать в течение рабочего дня, а на выходные отключаться. Таймер можно установить при заказе любой модели рециркулятора «Аванта».

Завод медицинского оборудования «Аванта» – один из немногих, у кого есть регистрационные удостоверения, выданные Росздравнадзором.

Производство находится на улице Большая Пионерская, 45а в Острове.

Телефон/факс:

8 (81152) 3-65-27

8 (81152) 3-65-26

E-mail: avantain45@gmail.com

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. ООО «АБ Мед» 109388, Москва, улица Гурьянова, 30, помещение 106, 107. ОГРН 1116032000920.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Дмитрий Ходас: Предприятие «Сибирский гостинец» не производит вредной пищи
10 марта 2021
Дмитрий Ходас: Предприятие «Сибирский гостинец» не производит вредной пищи
Почти 290 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области
10 марта 2021
Почти 290 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области
Более 32,8 тысячи человек заразились коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
10 марта 2021
Более 32,8 тысячи человек заразились коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
Убегай, а то продам. Псковичи против рекламы
10 марта 2021
Убегай, а то продам. Псковичи против рекламы
Павел Фокин: Курбатов – чудо природы, его никто не заменит
10 марта 2021
Павел Фокин: Курбатов – чудо природы, его никто не заменит
Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова
10 марта 2021
Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова
Георгий Василевич: Валентин Курбатов был человеком жизни
10 марта 2021
Георгий Василевич: Валентин Курбатов был человеком жизни
Почти 20 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса
10 марта 2021
Почти 20 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

Идет загрузка...