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Общество

Когда в Псковской области прекратятся снегопады, рассказала метеоролог

Фото ПАИ

 

Когда в Пскове и области прекратятся снегопады, рассказала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Она напомнила, что снег ожидался на территории Псковской области местами, такими местами оказались Пушкиногорский и Опочецкий районы. 

«По данным станции, там выпало 8 и 6 мм, это в общем-то сильный снег. Если говорить о Пскове, то за 12 часов в городе выпало около 6 мм осадков. По количеству это несильный снег, но по качеству, по последствиям, это ощутимо. Высота снежного покрова увеличилась на 6-7 см», - отметила она.

Метеоролог сообщила, что первая мартовская декада закончится завтра, а снег продолжит падать, поэтому сравнивать нормы осадков с 1 по 10 марта с нормой декады и нормой марта пока «не очень правильно».

До 12 марта на территории Псковской области будет сохраняться морозная погода с небольшим снегом. С 13 до 15 марта прогнозируется переход осадков в смешанную фазу - снег с дождем, а затем будет идти дождь.

 

 

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