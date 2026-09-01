Водительское удостоверение можно будет предъявлять через MAX
Российские водители смогут предъявлять инспекторам ГАИ водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде – с помощью QR-кода в мессенджере MAX. Соответствующие изменения в правила дорожного движения утвердило правительство, сообщили в Минцифры.
Электронные документы будут использоваться по желанию водителя. Они не заменят бумажные права и СТС, а будут иметь такую же силу при предъявлении инспектору.
«Водительские права и СТС в MAX можно будет предъявить наравне с бумажными документами», – сообщили в Минцифры.
Техническую возможность для предъявления электронных документов через MAX планируют реализовать в ближайшие месяцы.
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