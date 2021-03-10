На путепроводе в Великолукском районе вводится ограничение для грузового транспорта

10:26, 10 марта 2021, ПАИ

На путепроводе, расположенном на федеральной дороге А-122 «А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель» в Великолукском районе, вводится ограничение движения для грузовых автомобилей. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По итогам обследования состояние путепровода на 1-м километре трассы признано предаварийным. В связи с этим с 16 марта 2021 года на искусственном сооружении вводится временное ограничение скорости до 50 км/ч, запрет на движение грузового транспорта с общей массой свыше 12 т и ограничение минимальной дистанции — 50 м. Данные ограничения будут действовать до выполнения капремонта путепровода.

Объехать участок можно по федеральной дороге М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой. Длина маршрута объезда составляет около полутора километров в каждом направлении.

В 2020 году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует заключить контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт данного путепровода. Проект будет готов в IV квартале 2022 года. Планируемые сроки выполнения строительно-монтажных работ при выделении соответствующего финансирования – 2022-2023 годы.