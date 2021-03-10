Систему оплаты труда бюджетников проанализируют в регионах

10:31, 10 марта 2021, ПАИ

Систему оплаты труда бюджетников во всех организациях проанализирует правительство. Такое поручение кабмину и региональным властям дал президент РФ Владимир Путин.

Предстоит определить соответствие уровня оплаты труда целевым показателям, установленным майским указом 2012 года. При этом необходимо учесть данные обо всех сотрудниках, в том числе о должностях, условиях работы, общем стаже и стаже работы по специальности, об уровне квалификации, о наличии ученой степени, а также о других условиях, учитываемых при установлении зарплаты.

Кроме того, будет приниматься во внимание информация о соотношении среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной зарплаты работников таких организаций.

Доложить о ситуации необходимо до 20 апреля.