В первой в мире премии уличной культуры «КАРДО-2021» могут принять участие псковичи

10:39, 10 марта 2021, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в первом в мире конкурсе-премии уличной культуры «КАРДО-2021», где собраны самые популярные 13 уличных направлений: BMX, media, scoot, society, Hip-hop, parkour, tricking, business, breaking, workout, street-art, freerunning, skateboarding. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этом году пройдёт 4-й сезон — заочный конкурс для номинантов премии и финальные мероприятия для всех желающих: форум, фестиваль, соревнования, концерты и церемония награждения победителей. В конкурсе принимают участие 35 стран мира.

В каждой номинации будет выбран топ-24 для создания контента. Финал состоится с 19 по 23 мая в Пятигорске. «Жюри онлайн- и офлайн-этапа — одни и те же люди. Все они — легенды уличной культуры из 15 стран мира», - отметили организаторы.

Победители получат денежные призы, статус, помощь наставника, призы от партнёров, контракт с брендами и возможность вдохновить других и продвинуть свое дело.

Регистрация в онлайн-отбор доступна на сайте до 15 марта. Куратор премии в Псковской области — Виталий Дидыч 8(911) 881-65-77. Представителей каждого из 13 уличных направлений ждут на общей встрече. Адрес электронной почты: workout.pskov@gmail.com.