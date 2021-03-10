Фальшивую тысячу рублей обнаружили в одном из банков Пскова

10:47, 10 марта 2021, ПАИ

9 марта в Пскове в одном из финансовых учреждений была выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся сведениям, поступила фальшивая купюра в выручке одного из магазинов областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.