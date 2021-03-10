0
11:28
Дмитрий Ходас: Предприятие «Сибирский гостинец» не производит вредной пищи
11:08
Почти 290 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области
10:54
Более 32,8 тысячи человек заразились коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
10:53
Убегай, а то продам. Псковичи против рекламы
10:37
Павел Фокин: Курбатов – чудо природы, его никто не заменит
10:08
Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова
09:31
Георгий Василевич: Валентин Курбатов был человеком жизни
Еще новости
Общество

Фальшивую тысячу рублей обнаружили в одном из банков Пскова

9 марта в Пскове в одном из финансовых учреждений была выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся сведениям, поступила фальшивая купюра в выручке одного из магазинов областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Дмитрий Ходас: Предприятие «Сибирский гостинец» не производит вредной пищи
10 марта 2021
Дмитрий Ходас: Предприятие «Сибирский гостинец» не производит вредной пищи
Почти 290 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области
10 марта 2021
Почти 290 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области
Более 32,8 тысячи человек заразились коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
10 марта 2021
Более 32,8 тысячи человек заразились коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
Убегай, а то продам. Псковичи против рекламы
10 марта 2021
Убегай, а то продам. Псковичи против рекламы
Павел Фокин: Курбатов – чудо природы, его никто не заменит
10 марта 2021
Павел Фокин: Курбатов – чудо природы, его никто не заменит
Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова
10 марта 2021
Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова
Георгий Василевич: Валентин Курбатов был человеком жизни
10 марта 2021
Георгий Василевич: Валентин Курбатов был человеком жизни
Почти 20 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса
10 марта 2021
Почти 20 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

Идет загрузка...