Ещё два человека скончались от COVID-19 в Псковской области

11:57, 10 марта 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё два человека. С начала пандемии умерло 188 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области зарегистрирован 32 831 случай заражения коронавирусом, 21 775 человек выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.