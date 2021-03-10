Алексей Варламов: Валентин Курбатов – это фигура национального масштаба

12:06, 10 марта 2021, ПАИ

10 марта в Пскове простились с писателем Валентином Курбатовым. Русский писатель и публицист, исследователь истории русской литературы XX века. Доктор филологических наук, профессор МГУ, главный редактор журнала «Литературная учёба» Алексей Варламов рассказал Псковскому агентству информации о роли Валентина Курбатова в истории русской литературы и русской культуры.

«Валентин Яковлевич был очень красивым человеком, который прожил очень большую красивую жизнь. Я всегда им восхищался. Я не помню ни одного мгновения, когда мне было с ним скучно, тягостно, неинтересно. Он всегда притягивал к себе. Это было какое-то совершенно поразительное человеческое свойство – собирать вокруг себя людей. Его любимое было: «Давайте все обнимемся», и от того, что он повторял эти слова очень часто, они не теряли своего смысла. Он вообще был удивительно красноречивым человеком. Но есть какая-то очень тонкая грань между красноречием и пустословием. Вот в нём пустословия при всей цветастости и красивости его речи не было никакого. Он настолько наполнял сердечностью, мыслью, чувством всё, что он говорил, всё, что он делал. В нём никогда не было покоя.

Для меня сегодня было очень странное чувство, когда я увидел его лежащим во гробе. Редкая картина, когда он был безмолвен и неподвижен. И казалось, что он сейчас встанет и что-то скажет. Это был какой-то вечный двигатель, а не человек. Вообще представить, что он умер, немыслимо. Он умер, прожив 81 год, - возраст почтенный, но это не его возраст. Он был гораздо моложе. Он был другой породы и другой природы человек. И я действительно считаю выдающейся удачей своей жизни, что я был с ним знаком. И когда я думаю о его жизни, о великих людях, которые его окружали в прошлом, про которых он так бережно, нежно, любовно писал, рассказывал, дарил их нам, то я понимаю, что мы потеряли.

К счастью, всё это записано. Его великим драгоценным свойством было то, что он всё записывал, ничего не забывал. Его архив, я думаю, - это какая-то невероятная ценность, которую нам еще предстоит исследовать, осмыслить, опубликовать. Понятно, что этот человек должен быть известен, понятен и любим тому не очень узкому, на самом деле, а достаточно широкому кругу людей, с которыми он был знаком. Но и с теми, кто с ним знаком не был, кто, я уверен, хотел бы с ним познакомиться посредством его слова, его тетрадок, выступлений и записей. И поэтому, я думаю, настоящего Курбатова нам еще предстоит открывать.

Так получилось, что он был литературным критиком. Это была его основная, даже не специальность, не работа, не профессия, а, скажем так, репутация. Его воспринимали как литературного критика, хотя он был гораздо больше чем критик. Он был духовным писателем, он был невероятно самостоятельной фигурой. В отличие от многих писателей он себя никогда не выпячивал. И я думаю, что вот эта его скромность очень важна, когда мы будем думать о нём. Чем дальше будет уходить время, тем больше будет, мне кажется, вырисовываться масштаб этой фигуры. Нельзя сказать, что его не ценили. Нет, его очень ценили и здесь, на Псковской земле, и в Москве. Он лауреат многочисленных премий, в том числе государственной премии, у него много книжек, его достаточно часто показывали по телевизору.

Но всё равно, мне кажется, масштаб этой личности будет с годами только увеличиваться. И, я думаю, от нас, тех, кто его знал, очень многое зависит, чтобы правильно этот масштаб понять, оценить и показать чудо этого человека. Чтобы тот дар, который мы получали, достался и другим людям тоже.

Потому что я уверен, что Валентин Яковлевич Курбатов – это фигура национального масштаба. Это действительно огромный духовный писатель, это очень важная, очень яркая личность, это русский философ, русский мыслитель.

Среди его многочисленных друзей был Юрий Селивёрстов – художник и автор портретов русских философов Серебряного века, XX века, начиная от Василия Розанова и Владимира Соловьёва и до Александра Солженицына. Я уверен, что в этом ряду должен стоять и стоит фактически и Валентин Яковлевич Курбатов. Это, безусловно, фигура первой величины в истории русской литературы и русской культуры».