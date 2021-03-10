В Пскове простились с Валентином Курбатовым

12:33, 10 марта 2021, ПАИ

В среду, 10 марта, псковичи простились с литературным критиком, литературоведом, прозаиком, членом Союза писателей России Валентином Курбатовым. Прощание с усопшим прошло в храме Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы. Легендарного псковича не стало 6 марта.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года в город Салаване Куйбышевской области.

Свои первые заметки он делал ещё в школьных рукописных журналах, учась в школе № 9 города Чусового Пермской области. В 1959 году был призван на Северный флот. К этому времени относятся первые публикации Валентина Курбатова в газете «Комсомолец Заполярья».

После демобилизации в 1962 году приехал в Псков, где начал работать корректором в районной газете Псковского района «Ленинская искра», в 1965 году – в областной молодёжной газете «Молодой ленинец» корреспондентом. В этот период окончил Государственный институт кинематографии (ВГИК) по курсу киноведения.

Публикации Курбатова печатаются в журналах «Москва», «Наш современник», «Урал», «Иностранная литература», «Север», в газетах «Культура», «Литературное обозрение», «Литературная газета».

С 1999 года Валентин Курбатов – член Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов, редколлегий журналов «Литературная учёба», «День и ночь», редсовета журнала «Роман-газета XXI века», общественного совета журнала «Москва». С 2006 года — член Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, с 2012 года — член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Также Валентин Курбатов — член правления Союза писателей России.

Валентин Курбатов — лауреат премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды лауреат премии администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награждён медалью Пушкина, а в 2016-м стал обладателем ещё одной государственной награды — ордена Дружбы. В 2020 году президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства.