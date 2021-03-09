Ансамбль «Псков» представит обновленную программу «Новый взгляд на традиции»

13:32, 10 марта 2021, ПАИ

19 марта ансамбль «Псков» представит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии обновленную программу «Новый взгляд на традиции» в рамках 47-го фестиваля русской музыки. Это будет первое большое концертное выступление с новым художественным руководителем, в 2020 году коллектив возглавила Ольга Алексеева – ведущая исполнительница на гуслях звончатых в России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, звук ансамбля уникален и имеет оригинальный колорит, который создают ведущие инструменты: гусли звончатые, балалайка, домра, баян, разнообразные ударные инструменты, жалейки, рожки, бас-гитара.

В состав коллектива входят музыканты, каждый из которых – солист. Многие артисты ансамбля являются лауреатами международных и всероссийских конкурсов исполнителей народной музыки.

Концертные программы ансамбля «Псков» – это красочные представления с чередованием разнообразных песен и инструментальной музыки, подчеркнули в ТКД.

«В последние годы репертуар ансамбля «Псков» больше и больше уходил в эстраду, в популярное направление, но при этом использовались русские народные инструменты. А сейчас речь идет о попытке возвращения к традициям ансамбля «Псков», к традициям русского народного исполнительства, переосмысление этих традиций. Как коллектив, исполняющий народную музыку, это особый репертуар, это своя публика», – рассказывает художественный руководитель фестиваля Николай Хондзинский.

В концерте прозвучат как любимые народные песни, так и сочинения известных композиторов – Цыганкова, Тростянского, Малярова, Шалова, Шаханова и Ольги Алексеевой – ведущей исполнительницы на гуслях, лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, лауреата серебряной медали «Национальное достояние России», солистки Государственного оркестра «Гусляры России» и художественного руководителя ансамбля «Псков».

«Мы добавили музыкантов в коллектив. У нас появилась домристка, и мы добавила бас-гитару. Солисты все остались, но у них изменился репертуар. «Псков» становится воистину Ансамблем русской музыки. Мы действительно уходим от эстрадных современных песен и возвращаемся к красивой русской музыке. Это очень важно, потому что это перезагрузка «Пскова». Мы полностью меняем концепцию, которая складывалась долгие годы», – отметила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Солистами в концерте выступят как исполнители-инструменталисты, среди которых Елена Ленина, Маргарита Тепонайнен, Денис Горев, Сергей Поторочин, Илья Хмелев, Владимир Салиев, Ольга Алексеева, так и солисты-вокалисты – это заслуженнный артист России Александр Либ и солистка ансамбля Елена Федина, профессионально занимающаяся фольклором и исполняющая песни, собранные в экспедициях и обработанные современными авторами.

Финалом программы на гармошке в сопровождении ансамбля «Псков» зазвучит традиционный наигрыш Псковской области «Скобарь» в обработке современного композитора Константина Шаханова и его «Посвящение» – сочинение, созданное специально для ансамбля русской музыки «Псков».

«Ансамбль «Псков» сейчас на подъёме, готовы встречаться со зрителями, в новых костюмах, заряжены на яркий интересный концерт. Очень хочется, чтобы сейчас «Псков» с помощью зрителей начал процветать», – подчеркнула Елизавета Барышникова.

47-й фестиваль русской музыки, посвященный великим русским композиторам Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову, пройдёт с 16 по 21 марта в Пскове.

Фестиваль русской музыки пройдёт при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии здесь.