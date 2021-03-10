Вопрос с остановкой решен: Александр Козловский помог медикам великолукского ковид-центра

13:59, 10 марта 2021, ПАИ

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский встретился с коллективом великолукского ковид-центра, чтобы поздравить с Международным женским днем. На встрече звучали не только поздравления и слова поддержки, но и вопросы, которые волнуют медиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе депутата Госдумы.

В частности, коллектив учреждения обозначил проблему, связанную с тем, как приходится добираться на работу. Медики рассказали о том, что водители маршрутных такси отказываются останавливаться на остановке напротив ковид-центра. Из-за чего им приходится часть пути до работы идти пешком.

На сегодняшний день при содействии депутата Госдумы и администрации Великих Лук удалось решить проблему: водители маршрутных такси будут останавливаться на остановках напротив ковид-центра.

Второй вопрос, прозвучавший от медиков, находится в работе. Он касается состояния тротуара на противоположной стороне от инфекционки. Как сообщили в городской администрации, благоустройство тротуара и приведение его в надлежащее состояние начнется после установления благоприятной погоды.