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Общество

Учёные запатентовали маску для носа против коронавируса

Vesti.ua

 

Исследователями мексиканского Национального политехнического института создана и запатентована назальная маска от COVID-19 для повседневной жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства Мексики.

Маска названа Mask Eating и предназначена для того, чтобы обеспечить дополнительные меры защиты от новых подтипов коронавируса. Использоваться должна, когда обычную маску необходимо снять, заменить её насовсем новая маска не может, поделился координатор проекта Акоста Альтамирано.

Акоста Альтамирано сделал акцент на том, что идея создания маски пришла из-за необходимости дополнительной защиты от вируса. Он также рассказал, что исследовательская группа тщательно проводила оценку различных материалов, пока не был найден оптимальный вариант для изготовления масок, не пропускающий частички менее 5 микрон.

На данный момент создатели ведут переговоры с компанией, которая будет производить маски для носа.

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