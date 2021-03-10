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Беременная женщина на Kia Rio врезалась в фуру в Гдовском районе

  • ДТП с беременной женщиной в Гдовском районе
    Фото: Газета "Гдовская заря"
  • ДТП с беременной женщиной в Гдовском районе
    Фото: Газета "Гдовская заря"
  • ДТП с беременной женщиной в Гдовском районе
    Фото: Газета "Гдовская заря"
  • ДТП с беременной женщиной в Гдовском районе
    Фото: Газета "Гдовская заря"
  • ДТП с беременной женщиной в Гдовском районе
    Фото: Газета "Гдовская заря"

В Гдовском районе беременная женщина за рулем Kia Rio врезалась в фуру. Об этом передает корреспондент районной газеты «Гдовская заря».

34-летняя женщина ехала из Гдова в Псков, фура выезжала со второстепенной дороги на главную трассу. Женщина засуетилась за рулем и вместо ухода от столкновения угодила под фуру.

Сейчас на месте работает экипаж ДПС и двое сотрудников местного пожарного поста. Водитель Kia получила удар рулем в грудную клетку. Ее отправили в перинатальный центр в Псков.

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