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В читальный зал Госархива Псковской области можно попасть только по записи

В читальный зал Госархива Псковской области можно попасть только по записи. Об этом заявил руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире ПАИ-live 10 марта.

По словам Кузьмина, запись в читальный зал очень длительная. Госархив региона, как заметил директор, сейчас посещает меньше людей из-за ограничений по коронавирусу, и руководство было вынужденно в два раза ограничить число одновременно находящихся в одном помещении посетителей.

Кроме того, Валерий Кузьмин рассказал, что нужно сделать, чтобы отыскать в документах госархива записи о своих дальних родственниках. По его словам, необходимо первоначально собрать документы о бабушках-прабабушках, все что возможно — фотографии, трудовые книжки, заявления.

«Кто-то, например, родился в Новоржевском районе в такой-то деревне в 1913 году. Значит, тебе нужно найти метрическую книгу той церкви, где записывали родившихся людей, и найти запись своего прадеда. Там написаны его родители, имя, отчество, значит отматываем лет 20-25, смотрим за 5 лет метрические книги, находим дальше прапрадеда и его родителей», - рассказал Кузьмин.

Директор Госархива Псковской области также подчеркнул, что учреждение открыто для всех, и чтобы туда попасть, нужно иметь при себе только паспорт. Работать с документами в читальном зале можно совершенно бесплатно.

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