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Общество

Регоператор направил в районы Псковской области более 25,6 тысячи спецпакетов для ТКО

Регоператор по обращению с ТКО на территории Псковской области – ООО «Экопром» поставил с начала года более 25,6 тысячи специальных пакетов для сбора мусора в муниципалитеты и сельские поселения, выполнив заявки органов местного самоуправления для обеспечения населения при осуществлении мешкового сбора ТКО.

Спецпакеты объемом 120 и 60 литров литров для сбора твердых коммунальных отходов распределяются среди жителей деревень, входящих в состав сельских поселений, а также жителей частного сектора, где организован мешковой сбор мусора в муниципальных образованиях.

В феврале 1400 пакетов объемом 60 литров были переданы для жителей деревень, входящих в состав сельского поселения «Вязовская волость» Новосокольнического района. Тысяча мешков объемом 120 литров переданы для жителей Круппской волости Печорского района. Две тысячи 60-литровых и 200 штук 120-литровых спецпакетов для сбора ТКО переданы для жителей  Ивановской волости Невельского района.  В Куньинский район  доставлено три тысячи 60-литровых и две тысячи 120-литровых пакетов. В Выборскую волость Новоржевского района отправлено 2 тысячи 60-литровых пакетов для сбора ТКО, столько же - в Локнянский и Бежаницкий районы. В администрацию городского поселения Дедовичи передано 3400 штук  60-литровых мешков, в администрацию городского поселения Дно - 200 штук.

В марте регоператор направил 800 пакетов объемом 120 литров в Новоуситовскую волость Палкинского района. В Усть-Долыссы Невельского района поставлено тысяча 120-литровых мешков и тысяча 60-литровых. В Бежаницы по заявке компании-перевозчика передано  1200 спецпакетов для ТКО объемом 60 литров и 2400 пакетов объемом 120 литров.

Кроме того, 200 пакетов объемом 120 литров регоператор направил для обеспечения работ  по ликвидации несанкционированной свалки и еще 200 были переданы в Центр обслуживания клиентов в Пскове для распространения по потребности среди клиентов.

Очередная партия спецпакетов для сбора ТКО в количестве 30 тысяч штук поступила сегодня, 10 марта, на склад регоператора.  Закупленные пакеты будут распределены по заявкам ОМСУ. 

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