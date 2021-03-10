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Общество

Врач назвала посткоронавирусные симптомы, появляющиеся после месяцев от заражения

Фото ПАИ

 

Многие пациенты не избавляются от вируса до выписки, как заявила главный внештатный пульмонолог Наталья Костина, пишут «РИА Новости».

У некоторых пациентов болезнь протекает от 6 до 8 месяцев после выписки, а острая фаза с осложнениями до 4 недель. Также после завершения острой, идет подострая фаза и длится до 12 недель, в период ее течения симптомы то регрессируют, то прогрессируют, рассказала Костина.

Через 3 месяца после первых признаков заражения коронавирусом начинается «чистый постковид», для него характерны симптомы схожие с васкулитом, несущим за собой последствия со стороны желудочно-кишечного тракта, неврологическими, постреанимационными симптомами, отметила пульманолог.

 

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